حرس الثورة الإسلامیة: اعتراض وتدمیر طائرة مسیّرة من طراز MQ9 فوق مضیق هرمز
معرف الأخبار : 1822308
أعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان رسمي عن نجاحه في اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة معادية من طراز MQ9 كانت تحلق فوق مضيق هرمز.
وأكد حرس الثورة الإسلامية في بيان اليوم الاثنين أنه استخدم منظومة الدفاع الجوي المتطورة الخاصة به لتوجيه نيرانه نحو الطائرة المعادية، مما أسفر عن تدميرها.
وتعد طائرات MQ-9 من الطائرات غير المأهولة المستخدمة في مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، إضافة إلى تنفيذ الضربات الدقيقة، وتبلغ قيمتها نحو 30 مليون دولار.