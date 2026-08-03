حرس الثورة الإسلامیة: اعتراض وتدمیر طائرة مسیّرة من طراز MQ9 فوق مضیق هرمز

وأكد حرس الثورة الإسلامية في بيان اليوم الاثنين أنه استخدم منظومة الدفاع الجوي المتطورة الخاصة به لتوجيه نيرانه نحو الطائرة المعادية، مما أسفر عن تدميرها.

وتعد طائرات MQ-9 من الطائرات غير المأهولة المستخدمة في مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، إضافة إلى تنفيذ الضربات الدقيقة، وتبلغ قيمتها نحو 30 مليون دولار.

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