ضمن معادلة "الحصار بالحصار".. سریع: أجبرنا 8 سفن سعودیة على تغییر مسارها

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان: "في إطار تثبيت معادلة "الحصار بالحصار" ونتيجة لإحكام قواتنا المسلحة للحظر البحري على سفن العدو السعودي النفطية تم إجبار ثمان سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها باتجاه الرجاء الصالح".

كما أكّد أنّ "القوات المسلحة مستمرة في عملية الحصار للعدو السعودي وأن يد القوات المسلحة ستطال سفنه بإذن الله حيث ما تمكنت من ذلك".

وحيّا العميد سريع، باسم القوات المسلحة، الشعب اليمني "العظيم المؤمن المجاهد على خروجه المليوني في الساحات والميادين رغم غزارة الأمطار"، مضيفاً: "نؤكد له أننا لن نألو جهداً في إنهاء الحصار عنه واسترداد كل حقوقه بإذن الله وقوته".

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، في تموز/يوليو الماضي، فرض حظر ملاحة على السفن المبحرة من السعودية والمتجهة نحوها، وذلك ضمن معادلة "الحصار بالحصار"، رداً على الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على اليمن منذ نحو 12 عاماً.

يُشار إلى أنّ قوات تحالف العدوان كانت قد فرضت، في الـ 9 من آب/أغسطس من العام 2016، حظراً شاملاً على المجال الجوي اليمني، ما أدّى إلى إغلاق مطار صنعاء بشكل كامل أمام الرحلات التجارية، وللإشارة، فإنّ مطار صنعاء يمثّل الشريان الرئيسي لليمن، ما يخدم قرابة 80% من تعداد الجمهورية اليمنية، أي نحو 20 مليون نسمة.

endNewsMessage1