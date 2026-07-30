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عالم ٣٠ / ٠٧ / ٢٠٢٦ - ١٣:٣٣:٥٩

القوات العراقية تكشف تفاصيل جديدة حول الهجوم على السعودية: لم تُقدم لنا أدلة و”الحشد” جزء من منظومة الدفاع

أفاد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، صباح النعمان، الخميس، بأن أي جهة لم تقدم حتى الآن “أدلة” تثبت انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية.