القوات المسلحة الیمنیة تسقط طائرة استطلاع سعودیة فوق صعدة

وأوضح سريع أن الطائرة أُسقطت بـ "سلاح مناسب"، مشدداً على أن "القوات المسلحة اليمنية ستواصل حماية سيادة البلاد"، ومؤكداً أن "من حقنا المشروع الرد على أي انتهاك".

استهداف سفينة نفطية وتثبيت الحظر البحري

ويأتي إسقاط الطائرة المقاتلة بعد ساعات من إعلان العميد يحيى سريع عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة "NCC GHAZAL" النفطية السعودية، إثر خرقها قرار حظر الملاحة البحرية ورفضها التحذيرات الصادرة عن القوات البحرية.

وأوضح المتحدث العسكري أن استهداف السفينة تمّ بصواريخ باليستية ما أجبرها على التراجع، مؤكداً "استمرار تنفيذ الحظر البحري على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل".

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد نفذت، خلال الأيام الماضية، عمليات عسكرية بالصواريخ البالستية والمسيّرات استهدفت سفناً وطائرات مسيّرة وأهدافاً حسّاسة لمنشآت تابعة لشركة "أرامكو" في جيزان، رداً على شن السعودية اعتداءات على مواقع حيوية وخدمية في محافظة الحديدة.

تأتي هذه التطورات الميدانية مع دخول قرار صنعاء حظر الملاحة البحرية على السعودية حيّز التنفيذ، رداً على استمرار العدوان والحصار على البلاد.

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