صنعاء: استهدفنا عدة منشآت سعودیة رئیسیة لنقل النفط

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، في بيان عصر اليوم الاثنين، تنفيذ عملية هجومية استهدفت عددًا من الأهداف والنقاط الحساسة الخاصة بإمدادات ونقل النفط الخام المتجه من شرق السعودية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، وذلك باستخدام دفعات من الطائرات المسيّرة.

وأكّد العميد سريع أن العملية تأتي ردًّا مباشرًا على خروقات المسيّرات السعودية للأجواء اليمنية، مشدّدًا على استمرار الرد الميداني على أيّ اعتداءات تمس السيادة.

وخلال الأيام الماضية، نفّذت القوات اليمنية عمليات عسكرية مستهدفة سفناً وطائرات مسيّرة وأهدافاً حسّاسة لمنشآت تابعة لشركة "أرامكو" في جيزان في السعودية، بالصواريخ البالستية والمسيّرات، فيما شنّت السعودية اعتداءات على عدة مواقع حيوية وخدمية في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وتأتي العمليات العسكرية اليمنية مع دخول قرار اليمن حظر الملاحة البحرية على السعودية حيّز التنفيذ عصر الاثنين الماضي، تكريساً لمعادلة "الحصار بالحصار" التي أعلنتها صنعاء رداً على استمرار الحصار والعدوان.

endNewsMessage1