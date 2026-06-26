اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل يتضمن انسحاب تدريجي وكيفية التعامل مع الأنفاق ومواجهة تعزيزات حزب الله
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وقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة الجمعة، اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه يمهد “لسلام دائم” بين البلدين.
وقال روبيو خلال حفل التوقيع الذي رفعت فيه أعلام الدول الثلاث جنبا الى جنب “يسرنا الاعلان عن اتفاق إطار بين الحكومة اللبنانية ذات السيادة وبالطبع حكومة إسرائيل، بوساطة ودعم من الولايات المتحدة”. وأشار الى أن هذا الاتفاق يمّهد الطريق “لإطار من أجل سلام دائم وأمن”.
ومن جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر، مساء الجمعة، إن إسرائيل ولبنان اتفقا على كيفية التعامل مع الأنفاق ومواجهة تعزيزات حزب الله.
وأضافت هيئة البث أن الاتفاق الإطاري الذي سيوقعه لبنان وإسرائيل يبقي على الوجود الإسرائيلي جنوبي لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله.
ووفق المصادر ذاتها، اتفقت إسرائيل ولبنان على استمرار المفاوضات بشأن الحدود البرية بينهما.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بأنه ضربة كبيرة لإيران، مؤكداً أن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان طالما لم يُنزع سلاح حزب الله.
وحول مضمون الاتفاق الإطاري، قالت هيئة البث الإسرائيلية أنه لا يتضمن جدولا زمنيا لاستكمال الانسحاب من لبنان، وأن اللبنانيون سيتمكنون من العودة إلى منطقتين تجريبيتين.
قبل ذلك، أفادت مصادر مطلعة للعربية/الحدث بأن أبرز نقاط الخلاف في المحادثات الجارية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن تتمثل بالمناطق التجريبية وصياغة البيان الختامي.
وأوضحت المصادر أن الجانب اللبناني يتمسك بإدراج بند ينص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل ضمن البيان الختامي، وهو ما ترفضه إسرائيل.
كما أضافت المصادر أن تل أبيب تطالب بأن تكون المناطق التجريبية التي ينتشر فيها الجيش اللبناني خارج الخط الأصفر، أي في مناطق غير خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، بينما يصر لبنان على أن تشمل هذه المناطق أجزاءً داخل الخط الأصفر وأخرى خارجه.
فيما كشف مصدر لبناني رسمي رفيع للأناضول، أن الاتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.
وأظهرت مشاهد بث مباشر مراسم التوقيع على الاتفاق، دون إعلان فوري عن تفاصيل بنوده كاملة.
وقبيل بدء المراسم، قال مصدر لبناني رسمي رفيع للأناضول، إن اتفاقا مع إسرائيل سيوقع برعاية أمريكية.
وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن المفاوضات أحرزت تقدما في النقاط التي كانت عالقة بين الجانبين.
وأوضح أنه جرى الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، دون أن يحدد الجدول الزمني أو المناطق التي سيشملها الانسحاب.
ويأتي الاتفاق في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب، التي استضافتها واشنطن، وتركزت على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها وترتيبات انتشار الجيش اللبناني فيها.