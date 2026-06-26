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عالم ٢٦ / ٠٦ / ٢٠٢٦ - ٢٢:١٩:٢١

اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل يتضمن انسحاب تدريجي وكيفية التعامل مع الأنفاق ومواجهة تعزيزات حزب الله

وقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة الجمعة، اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه يمهد “لسلام دائم” بين البلدين.