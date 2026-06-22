کیر ستارمر یستقیل من رئاسة الحکومة البریطانیة وزعامة "العمال"

وقال ستارمر، إنه تحدث إلى الملك تشارلز الثالث، صباح اليوم لإبلاغه بقراره الاستقالة.



وأضاف أنه طلب من اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وضع جدول زمني لانتخاب قيادة جديدة، بحيث تفتح باب الترشيحات في 9 تموز/يوليو، وتستكمل العملية قبل العطلة الصيفية للبرلمان.



وأوضح أن ذلك يعني اختيار زعيم جديد للحزب قبل عودة البرلمان للانعقاد في أيلول/سبتمبر.

وأشار إلى أنه سيبقى في منصبه كرئيس للوزراء حتى ذلك الحين.



وقال ستارمر إن السؤال الذي يطرحه حزبه هو ما إذا كان لا يزال الشخص الأنسب لقيادته إلى الانتخابات العامة المقبلة، وتابع: "سمعت إجابة الحزب على هذا السؤال، وأتقبل هذه الإجابة بروح رياضية واحترام".



وشدد بالقول: "كل قرار اتخذته كان يهدف إلى وضع مصلحة البلاد التي أحبها في المقام الأول، ولذلك سأستقيل من زعامة حزب العمال".

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