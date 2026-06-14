Iranian Labour News Agency
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عدوان جدید على بیروت.. انفجار یهز الضاحیة الجنوبیة

عدوان جدید على بیروت.. انفجار یهز الضاحیة الجنوبیة
معرف الأخبار : 1799239
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدوانا جديدا على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفة مبنا سكنيا.

وقالت مصادر محلية إلى قصفا عنيفا استهدف شقة سكنية في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن سقوط شهيد و4 جرحى في حصيلة أولية.

وفي أول تعليق لهما، زعم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس، أن القصف طال أهدافا تابعة لحزب الله في الضاحية ببيروت، تحت ذريعة الرد على إطلاق النار من جانب الحزب.

 

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