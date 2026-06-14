عدوان جدید على بیروت.. انفجار یهز الضاحیة الجنوبیة

وقالت مصادر محلية إلى قصفا عنيفا استهدف شقة سكنية في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن سقوط شهيد و4 جرحى في حصيلة أولية.

وفي أول تعليق لهما، زعم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس، أن القصف طال أهدافا تابعة لحزب الله في الضاحية ببيروت، تحت ذريعة الرد على إطلاق النار من جانب الحزب.

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