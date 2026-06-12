بوتين: سنوسع ضرباتنا على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف لردعه عن استهداف المدنيين

وجاءت تصريحات بوتين خلال لقائه بالعسكريين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في الكرملين بمناسبة "يوم روسيا"، حيث قال: "في ضوء أفعال القوات الأوكرانية، يجب علينا أن نرد عليها بشكل مناسب. نحن نفعل ذلك. وسنعزز ضرباتنا على البنية التحتية للعدو بحيث نقتل لديه الرغبة في مهاجمة منشآتنا المدنية".

وتأتي تصريحات بوتين في وقت تتزايد فيه الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية في العمق الروسي، بما في ذلك الهجمات على موسكو ومناطق متفرقة، مما دفع روسيا إلى تكثيف ردودها العسكرية.

وكان الجيش الروسي قد شن خلال الأيام الماضية ضربات جوية وصاروخية مكثفة على أهداف في كييف ومدن أوكرانية أخرى، استهدفت منشآت طاقة ومراكز صنع قرار عسكري.

وتُعد تصريحات بوتين رسالة واضحة إلى كل من أوكرانيا والداعمين الغربيين، بأن روسيا لن تسمح باستمرار استهداف البنية التحتية المدنية دون ردع مناسب، وأن الضربات الروسية ستزداد قوة وتأثيرا في المرحلة المقبلة.

يُذكر أن الرئيس بوتين كان قد صرّح في وقت سابق بأن روسيا لم تشن الحرب، بل إن دول "الناتو" هي التي بدأتها عبر الانقلاب العسكري في أوكرانيا، وأن موسكو اضطرت للرد لحماية سكانها ومصالحها.

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