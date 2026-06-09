رئیس کوبا: واشنطن تدرس 3 سیناریوهات لإسقاط بلادنا

وأوضح في مقابلة مع وسيلة إعلام إسبانية أن هذه السيناريوهات تأتي في إطار الضغط من أجل تغيير النظام السياسي في كوبا، التي يحكمها الشيوعيون منذ ثورة عام 1959.

وأضاف أن أحد السيناريوهات يتمثل في الدفع نحو انفجار اجتماعي عبر خنق الاقتصاد، بما يمنح الولايات المتحدة ذريعة للتدخل تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى استمرار الحصار الاقتصادي والعقوبات الأمريكية التي فاقمت الأزمة في البلاد.

كما قال إن السيناريو الثاني يقوم على "حوار قسري" مصحوب بأقصى درجات الضغط بهدف السيطرة على الاقتصاد تمهيدًا لتغيير النظام.

أما السيناريو الثالث فيتمثل في احتمال شن عدوان عسكري على كوبا.

وشدد الرئيس الكوبي على أن هذه الفرضيات تستند إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين، وأن بلاده يجب أن تستعد للدفاع عن نفسها.