أنصارالله يعلن حظر الملاحة الإسرائيلية بشكل كامل في البحر الأحمر

وذكر المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع -في بيان اليوم الاثنين- أن "تحركات العدو الإسرائيلي أصبحت هدفا عسكريا ⁠لقواتنا المسلحة من ⁠لحظة إعلان هذا البيان".

كما أعلن المتحدث إطلاق دفعة من الصواريخ على أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وأكد سريع أن الجماعة ستواجه "التصعيد بالتصعيد"، وأن عملياتها العسكرية "ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث"، مشيرا في الوقت ذاته إلى مشاركة الحوثيين في ما يسمى "محور الجهاد والمقاومة".

وشدد المتحدث أيضا على حق الشعب اليمني وشعوب الأمة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدا أن الجماعة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام "الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة" في كل من فلسطين ولبنان وإيران والعراق.

وختاما، لفت سريع إلى أن العمليات العسكرية ستكون مستمرة "طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة".

وأعلنت إسرائيل، في وقت مبكر اليوم، رصد صاروخ أطلق من اليمن، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في أنحاء متفرقة في البلاد.

وتعد هذه أول عملية عسكرية تعلنها جماعة أنصار الله ضد إسرائيل منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ في أبريل/نيسان الماضي.

endNewsMessage1