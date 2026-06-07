کیم یوجه بمضاعفة إنتاج الصواریخ البالیستیة بمقدار مرتین ونصف

وأفادت صحيفة "رودونغ سينمون"، التابعة لحزب العمال الحاكم، يوم الأحد، بأن كيم أصدر هذا التوجيه خلال زيارة قام بها في اليوم السابق إلى منشأة صناعية دفاعية رئيسة، حيث استعرض حالة إنتاج أنظمة الأسلحة الرئيسة في النصف الأول من العام.

وخلال الزيارة، تلقى كيم تقريرًا يوضح خططًا لزيادة الطاقة الإنتاجية للصواريخ، وأكد أن زيادة الإنتاج مهمة أساسية لتلبية ما وصفه بالزيادة الحادة في الطلب على الصواريخ.

وأمر المسؤولين بتقديم مقترح زيادة الإنتاج لمناقشته في الجلسة العامة القادمة للجنة المركزية التاسعة لحزب العمال.

كما أشاد كيم بالمنشأة لإنجازها أهداف إنتاج الأسلحة الرئيسة للنصف الأول من العام قبل الموعد المحدد، ولتسريعها الاستعدادات لإنتاج النصف الثاني من العام.

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