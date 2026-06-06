بوتين يصف رسالة زيلينسكي بـ"الوقحة" ويوجه الجيش الروسي: "اعملوا أيها الإخوة"

جاءت تصريحات بوتين ردا على رسالة زيلينسكي التي لم يكشف عن مضمونها بالكامل، لكن الرئيس الروسي أشار إلى أنها لم تخلُ من تجاوزات في الأسلوب والمضمون.

وقال: "لقد أظهر لي المتحدث الصحفي (دميتري) بيسكوف هذه الرسالة بالأمس. لكن كان لدينا لقاء عمل، وعشاء عمل مع رئيس أوزبكستان. بصراحة، لم يتسن لي الوقت لرؤيتها. اليوم صباحا، دس لي بيسكوف الورقة مرة أخرى. اطّلعت عليها، بشكل سريع".

وأشار الرئيس إلى أنه يمكن اعتبار رسالة زيلينسكي الوقحة بمثابة تهيئة لظروف تحول دون عقد اجتماع شخصي. وقال بوتين: "تحتوي هذه الرسالة بالفعل على عناصر من الوقاحة. ما هذا؟ هل هي وسيلة لتهيئة الظروف لعقد اجتماعات ومفاوضات شخصية؟ أم أنها تخلق بيئة يستحيل فيها عقد أي اجتماعات شخصية على الإطلاق؟".

واعتبر الرئيس أن انتقال كييف إلى النقاش العام "غير صحيح على الإطلاق"، لكنه أشار إلى أن هذا الإجراء يمنحه الحق في الإدلاء بتصريحات لم تكن معروفة من قبل.

وكشف بوتين عن أن زيلينسكي طلب مؤخرا عقد لقاء عبر أحد رجال الأعمال الروس. ونقل الرئيس عن رجل الأعمال قوله: "لقد قابلته. بصرف النظر عن كل شيء، فإن أهم شيء هو أن السيد زيلينسكي طلب عقد لقاء".

وعند سؤال مقدمة الحوار عما إذا كان الرد يعني أن بوتين لا ينوي لقاء كاتب الرسالة، أجاب الرئيس الروسي بإيجاز: "لا أرى معنى حتى الآن".

وأكد بوتين أن روسيا ستواصل العمل لتحقيق "التحرير الكامل لدونباس"، مضيفا أنها تتجه نحو ذلك "بهدوء وثقة".

وقال الرئيس الروسي في رسالة مباشرة للجنود الروس على خطوط التماس القتالي: "في هذه الحالة، لا بد من مخاطبة ليس كُتّاب هذه الرسالة، ولا عشاق فن المراسلات، بل المقاتلين الروس على خط التماس القتالي".

وتوجه الرئيس الروسي إلى جميع وحدات الجيش قائلا: "أيها الرفاق الجنود والبحارة، أيها الرفاق رؤساء العرفاء وضباط الصف البحريين، أيها الرفاق الضباط والأدميرالات والجنرالات".

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