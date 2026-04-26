إطلاق نار قرب ترامب في حفل مراسلي البيت الأبيض وأنباء عن إحباط محاولة لاغتياله

وقالت الوكالة بأن إجلاء ترامب ونائبه وسط حالة من الذعر في المكان.

وأكدت شبكة "سي بي أس" أنه "تم إخراج الرئيس ترامب وكبار الشخصيات على عجل من عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض خلال حادث أمني".

وبحسب التفاصيل الأولية، فإن الحادث وقع داخل قاعة الاحتفال في فندق "هيلتون واشنطن"، حيث كان مئات الصحفيين والشخصيات السياسية والفنية قد تجمعوا لحضور العشاء السنوي، قبل أن يقتحم عناصر من جهاز الخدمة السرية القاعة ويطلبوا من الحضور الانبطاح فورا على الأرض.

وأفادت مصادر أمنية بأن مسلحاً أطلق النار داخل الموقع قبل أن تتم السيطرة عليه واعتقاله، فيما لم تُسجل إصابات مؤكدة في صفوف الحاضرين حتى اللحظة، بمن فيهم الرئيس ونائبه اللذان تم نقلهما إلى موقع آمن.

وشهدت القاعة حالة فوضى واسعة، حيث هرع الحضور للاختباء تحت الطاولات وسط سقوط أدوات الطعام والكؤوس، فيما تدخلت قوات أمنية بكثافة وأغلقت مداخل ومخارج الفندق بالكامل، وانتشرت عناصر من الحرس الوطني في محيط المبنى.

من جهتها، قالت جهات إنفاذ القانون إن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد دوافع المهاجم وخلفياته، فيما أكدت مسؤولة الادعاء في العاصمة أن "الخدمة السرية تتولى السيطرة الكاملة على الموقع"، مع استمرار إغلاق المنطقة المحيطة بالفندق.

ويعد حفل مراسلي البيت الأبيض من أبرز الفعاليات السنوية في واشنطن، ويجمع صحفيين ومسؤولين وسياسيين في حدث إعلامي واجتماعي بارز، قبل أن يتحول هذه المرة إلى حالة طوارئ أمنية غير مسبوقة.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنه "تم تقديم الرئيس دونالد ترامب برفقة السيدة الأولى قبل نحو 15 دقيقة. وبعد حوالي خمس دقائق من جلوسه، دوّت طلقات نارية عديدة".

وأعلن المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي، أنتوني غوليلمي، أن الجهاز يحقق بالتعاون مع شرطة مقاطعة كولومبيا في حادث إطلاق النار.

وقال غوليلمي في بيان رسمي إن "جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة، وبالتنسيق مع شرطة العاصمة، يحقق في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من نقطة الفحص المغناطيسي الرئيسية خلال حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض".

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

