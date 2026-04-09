کوریا الشمالیة تختبر أسلحة کهرومغناطیسیة وصواریخ بالیستیة جدیدة

وشملت الاختبارات، التي غاب عنها الزعيم كيم جونغ أون، رأساً حربياً لصاروخ "أرض-أرض" باليستي تكتيكي برأس حربي عنقودي، تقول بيونغ يانغ إنه قادر على تحويل أي منطقة مستهدفة إلى "رماد" بفضل قوته الفائقة.

وذكرت الوكالة أن الاختبارات، التي جرت بين 6-8 أبريل/ نيسان، تأتي بهدف "تقييم التطبيق القتالي وقوة الذخائر العنقودية للرأس الحربي للصاروخ الباليستي التكتيكي".

وأطلقت كوريا الشمالية الصاروخ "هواسونغ-11كا"، كجزء من اختباراتها لأنظمة أسلحة مهمة، وأكدت الاختبارات قدرة الصاروخ على تحويل أي هدف بمساحة تتراوح بين 6.5 و7 هكتارات إلى رماد باستخدام قوة عالية الكثافة.

ولفتت وكالة "يونهاب" للأنباء إلى إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى من طراز "KN-23"، وهي نسخة كورية شمالية من صاروخ "إسكندر" الروسي، مزودة برأس حربي عنقودي؛ وذلك في محاولة لاختبار قدرتها على توجيه ضربات عالية الكثافة.

وأجرت بيونغ يانغ اختبارات لنظام أسلحة كهرومغناطيسية وقنابل "وهمية" متناثرة من ألياف الكربون، إلى جانب اختبار نظام متنقل للصواريخ القصيرة المدى المضادة للطائرات، لاختبار الحد الأقصى لحمل المحرك باستخدام مواد منخفضة التكلفة".

وأوضحت الوكالة المركزية أن اختبارات الأسلحة الأخيرة تكتسب أهمية كبيرة، في تطوير القوات المسلحة الكورية الشمالية كجزء من الأنشطة المنتظمة لتطوير أنظمة الأسلحة وتحسينها باستمرار.

