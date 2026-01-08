البیت الأبیض: ترامب یوقع إعلانا بالانسحاب من 66 منظمة دولیة

ولم يذكر البيان الصادر عن البيت الأبيض ‌أسماء هذه المنظمات، لكنه قال إنها تروّج "لسياسات مناخية راديكالية، وحوكمة عالمية، وبرامج أيديولوجية تتعارض مع سيادة الولايات المتحدة وقوتها الاقتصادية".

وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة مراجعة شاملة لجميع المنظمات الحكومية الدولية، والاتفاقيات، والمعاهدات التي تعد الولايات المتحدة عضوا فيها أو طرفا فيها.

وقال البيت الأبيض: "ستُنهي هذه الانسحابات تمويل دافعي الضرائب الأميركيين ومشاركة الولايات المتحدة في جهات تُقدّم أجندات على حساب الأولويات الأميركية، أو تتعامل مع قضايا مهمة بكفاءة أو فعالية ضعيفة، بحيث يكون من الأفضل تخصيص أموال دافعي الضرائب الأميركيين بطرق أخرى لدعم المهام ذات الصلة".

ومنذ بدء ولايته الثانية قبل عام، سعى ترامب إلى خفض تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الأمم المتحدة، وأوقف مشاركة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومدّد تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كذلك انسحبت الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، كما أعلن الرئيس ترامب خططا للانسحاب من منظمة الصحة العالمية واتفاق باريس للمناخ.