ترامب: اعتقلنا مادورو وزوجته وتم ترحیلهما خارج فنزویلا

وقال ترامب على منصة "تروث سوشال"، إن "الولايات المتحدة الأمريكية نفّذت بنجاح ضربة واسعة النطاق على فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي أُلقي القبض عليه مع زوجته ونقلا إلى خارج البلاد".

وأوضح ترامب أنه سيعقد مؤتمر صحافيا عند الساعة 11,00 صباحا (16,00 ت غ) في منتجعه مارالاغو في فلوريدا.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان الرئيس مادورو حالة التعبئة العامة والطوارئ في كافة أنحاء فنزويلا، على خلفية القصف الأمريكي، مطالبا كذلك باجتماع فوري للأمم المتحدة لبحث الموقف.

وأضاف مادورو، في أول تعليق له على الضربات إنه من الضروري أن تجتمع الأمم المتحدة فوراً لبحث الموقف.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إن الضربات الأمريكية استهدفت مواقع مدنية وعسكرية وأصابت وسط العاصمة كاراكاس.

ووفق تقارير محلية فقد شهد ميناء "لاغويرا" في ولاية فارغاس، وهو الميناء الأكبر في فنزويلا عدة انفجارات، كما وقعت انفجارات في مدينة هيغيروتي والعاصمة كاراكاس.

وسُمِعَ دوي ما لا يقل عن سبعة انفجارات، وهدير تحليق طائرات على ارتفاع منخفض، قرابة الساعة الثانية فجرا، بالتوقيت المحلي، اليوم السبت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وهرع السكان إلى الشوارع في أحياء مختلفة، حيث أمكن رؤية تجمعات للأشخاص من مناطق متعددة في كاراكاس.

