تصعيد مفاجئ.. مسؤول أمريكي يؤكد شن ضربات جوية داخل فنزويلا

ولم يبيّن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم العملية الجارية.

بالتزامن مع ذلك، أصدرت السفارة الأمريكية لدى فنزويلا تحذيراً عاجلاً لمواطنيها، نصحتهم فيه بعدم السفر إلى البلاد وضرورة الاحتماء في أماكنهم الحالية.

وفي السياق ذاته، أكدت شبكتا "سي بي إس نيوز" و"فوكس نيوز"، نقلاً عن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشاركة القوات الأمريكية فعلياً في هذه العملية.

وفي حين لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من البيت الأبيض أو البنتاغون بشأن الانفجارات أو التقارير التي تتحدث عن تحليق طائرات حربية فوق العاصمة كاراكاس، تترقب الأوساط الدولية صدور بيان توضيحي في الساعات القادمة.

وشهد ميناء "لاغويرا" في ولاية فارغاس، وهو الميناء الأكبر في فنزويلا عدة انفجارات، كما وقعت انفجارات في مدينة هيغيروتي والعاصمة كاراكاس.

وأفادت وسائل إعلام بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسة جنوبي العاصمة الفنزويلية، كما راجت أنباء عن استهداف منزل وزير الدفاع.

