امين عام حزب الله: اركبوا أقصى خيلكم.. لن نستسلم
معرف الأخبار : 1734340
ألقى الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، كلمة حازمة خلال الحفل التأبيني لمناسبة الذكرى السنوية لرحيل "القائد محمد حسن ياغي (أبو سليم)"، حيث وجه رسائل قوية على عدة مستويات.
وشدد الشيخ قاسم على أن المقاومة في لبنان لن تتراجع أو تستسلم، قائلاً: "اركبوا أقصى خيلكم، واستخدموا وحشيّتكم وإجرامكم، فلن نتراجع ولن نستسلم".
وأضاف أن حزب الله وحركة أمل يظلان يدًا واحدة في مواجهة التحديات، مؤكداً على القوة والمتانة التي تجمعهما.
كما أكد على حق لبنان في الدفاع عن نفسه وحماية أرضه، مشيرًا إلى أنه رغم التحديات، فإن حزب الله مستمر في العمل على بناء الدولة وتقديم أفضل نموذج وطني.
وفي ختام كلمته، أكد الشيخ قاسم أن حزب الله يتحمل مسؤوليته بالكامل تجاه المواقف التي يتم اتخاذها من أجل حماية لبنان والدفاع عن سيادته.