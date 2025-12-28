سيطرة على مناطق جديدة.. بوتين يلوّح بالقوة لتحقيق أهدافه في أوكرانيا

ونقلت وكالة "تاس" عن بوتين قوله، إنه إذا لم ترغب أوكرانيا في حل الصراع بالطرق السلمية، فستحل روسيا جميع أهداف "عمليتها العسكرية الخاصة" بالقوة.

السيطرة على بلدات أوكرانية

وكان الكرملين قد تحدث في وقت سابق أن الرئيس الروسي الذي تفقد أحد مراكز قيادة القوات المسلحة الروسية تلقى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف وقادة مجموعتي "الوسط" و"الشرق" في القوات الروسية.

وأبلغ القادة الروس بوتين بأن قوات موسكو سيطرت على بلدات ميرنوهراد ورودينسك وأرتيميفكا في منطقة دونيتسك الأوكرانية، وكذلك على بلدتي هوليايبول وستيبنوهيرسك في منطقة زاباروجيا، بحسب ما أوضحه الكرملين ووكالات أنباء روسية عبر تلغرام.

في المقابل، قال الجيش الأوكراني في تحديثه الدوري لمجريات المعركة اليوم إن قواته صدّت محاولات روسية للتقدم في محيط ميرنوهراد وهوليايبول.

