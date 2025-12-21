هل يتعرض العراق لضربة وشيكة؟.. جهاز المخابرات يكشف التفاصيل

وقال بيان لجهاز المخابرات الوطني العراقي، فجر الأحد إن الحكومة العراقية لم تتلق أية رسالة من هذا النوع. داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في التعاطي مع هكذا قضايا تمس الأمن القومي للدولة العراقية.



وأوضح البيان، أن هذا النفي جاء ردا على ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط يوم السبت في تقرير ادعى أن الحكومة العراقية تلقت رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز استخباري غربي حول قرب تعرض العراق لضربات عسكرية.

وفي وقت سابق تحدثت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن رسالة عربية وأخرى من القوى الغربية حذرت بغداد من ضربة إسرائيلية وشيكة تستهدف الحشد والفصائل، معززة بملف ضخم تسلمته بغداد "عن أهداف ومعلومات إسرائيل التي حملت صدمة لبغداد".



ونقلت عن مصادر قولها، إن الحكومة العراقية وجهات سياسية فاعلة تلقت خلال الأسبوعين الماضيين رسالتي تحذير غير اعتياديتين من دولة عربية وجهاز استخبارات غربي تضمنتا معلومات جدية عن اقتراب تنفيذ ضربات عسكرية واسعة في العراق، وفق زعم الصحيفة.



وكشف تقرير الصحيفة، عن وصول الكولونيل الأمريكية ستيفانا باغلي إلى العراق، وهي المديرة الجديدة لمكتب التعاون الأمني الأمريكي، التي ترأست اجتماعات مع كبار قادة الجيش العراقي وسط معلومات متضاربة حول تقليل الدعم الأمني للعراق.



وكان من المحتمل أن تشمل الضربات مؤسسات حكومية على صلة بالفصائل المسلحة والحشد بالإضافة إلى شخصيات ذات نفوذ مالي وعسكري، ومواقع ومخازن طائرات مسيّرة وصواريخ ومعسكرات تدريب.

