الجيش الأميركي أعلن ضرب أكثر من 70 هدفا لداعش في سوريا

وشدد ترامب، على أن "الضربة في سوريا كانت ناجحة للغاية ودقيقة وضربنا كل موقع بدقة متناهية"، وقال: "نحن نعيد السلام من خلال القوة ونحن موجودون في جميع أنحاء العالم"، و"أنهيت 8 حروب في 10 أشهر ودمرت التهديد النووي الإيراني".

وفي تفاصيل العملية ضد "داعش"، أكدت ​القيادة الوسطى الأميركية​، "أننا استهدفنا أكثر من 70 موقعا في وسط سوريا، باستخدام المدفعية والطائرات والمروحيات، واستخدمنا أكثر من 100 ذخيرة دقيقة لضرب البنية التحتية التابعة ل​تنظيم داعش​ بسوريا".

وقالت إن "القوات الأردنية قدمت الدعم بطائرات مقاتلة في هجماتنا على مواقع تنظيم داعش بسوريا"، موضحة أن "هذه العملية في سوريا حاسمة لمنع تنظيم داعش من التحريض على هجمات إرهابية ضدنا".

ولفتت القيادة إلى "أننا سنلاحق الإرهابيين الذين يسعون لإلحاق الأذى بالأميركيين وشركائنا في المنطقة"، موضحة "أننا نفذنا مع قوات التحالف 10 عمليات في سوريا والعراق أسفرت عن مقتل أو اعتقال 23 إرهابيا".

وأشارت إلى "أننا نفذنا مع شركائنا في سوريا أكثر من 80 عملية خلال الأشهر الماضية ضد الإرهابيين".

