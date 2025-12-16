ضربة جديدة لمادورو.. واشنطن تستعد للاستيلاء على ناقلات نفط إضافية قبالة فنزويلا

وبحسب "أكسيوس"، بدأت الإدارة الأمريكية، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، مرحلة جديدة من حملتها ضد كاراكاس، إذ سمح ترامب مؤخرًا بمصادرة أول ناقلة محملة بالنفط الفنزويلي في المياه الدولية، في خطوة وصفها مستشار رئاسي بأنها "أداة كبرى ضمن مجموعة أدوات الرئيس".

ومع وجود نحو 18 ناقلة محملة بالنفط الفنزويلي ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، يعتبر المحللون أن واشنطن أمام "بوفيه متكامل" من الأهداف المحتملة.

ويعتقد محللون أن مصادرة واشنطن لهذه السفن تهدف إلى تجفيف الموارد الرئيسة لمادورو، لكن التهديد لا يقتصر على البحر؛ إذ ألمح ترامب إلى إمكانية شن ضربات برية تستهدف مواقع استراتيجية مرتبطة بالنظام والفارين المتورطين في شبكات المخدرات، في إطار ما يسميه البيت الأبيض "عملية الرمح الجنوبي".

ومع وجود أكثر من 11 مليون برميل نفط عالق في 39 ناقلة، يواجه النظام الفنزويلي أزمة مالية حادة، فيما تثير هذه التحركات مخاوف دولية بشأن قانونية عمليات المصادرة وتأثيرها على الملاحة البحرية والأسواق النفطية العالمية.

ويرى الخبراء أن الاستراتيجية الأمريكية تمثل تحولاً في أدوات النفوذ التقليدية؛ إذ تتداخل الحرب الاقتصادية مع الضغط العسكري المباشر، لتعيد رسم قواعد الصراع في نصف الكرة الغربي، الأمر الذي دفع شركات الشحن إلى الحذر الشديد، في ظل احتمال استهداف أساطيل "الظل" أو "الداكنة"، التي تتجنب العقوبات الرسمية؛ ما خلق حالة من القلق والارتباك في أسواق النفط العالمية.

وبينما تواصل فنزويلا لوم الولايات المتحدة على هجمات إلكترونية وهجمات على السفن، يظل السؤال مطروحًا حول قدرة النظام على الصمود أمام هذه الضغوط المزدوجة، وما إذا كان التصعيد الأمريكي سيؤدي إلى انهيار حقيقي للسلطة أو إلى تعقيد إضافي في الأزمة الإنسانية والسياسية في البلاد.

endNewsMessage1