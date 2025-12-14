10 قتلى في احتفال يهودي.. ماذا يجري في شاطئ بوندي الأسترالي؟

ونقلت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" عن شهود أن 10 أشخاص كانوا على الأرض "والدماء في كل مكان".

فيما نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى إثر إصابتهم في إطلاق النار على شاطئ بوندي الأسترالي.

وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد منفذي الهجوم في محيط شاطئ بوندي.

وكانت الشرطة الأسترالية أعلنت توقيف شخصين عقب ورود بلاغات عن سماع طلقات نارية عند الشاطئ، ودعت الناس إلى الاحتماء.

وقالت شرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي إنها "تتعامل مع حادث لا يزال جاريًا على شاطئ بونداي، وتحثّ الجمهور على تجنّب المنطقة. على كل من يتواجد في الموقع الاحتماء".

وأضافت الشرطة أنها أوقفت شخصين، محذّرة من أن الحادث "لا يزال جاريًا". دون مزيد من التفاصيل.

وأفاد السكان المحليون بسماع دوي إطلاق نار نحو الساعة الـ6:50؛ ما دفع المئات إلى الفرار من الشاطئ بينما سارعت الشرطة إلى مكان الحادث.

وأظهرت مقاطع التقطها السكان المحليون رجلين يرتديان ملابس سوداء ويطلقان النار مما يبدو أنها بنادق صيد من أعلى جسر للمشاة خلف نادي ركوب الأمواج

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على إكس أشخاصًا في شاطئ بوندي يتفرقون على وقع دوي إطلاق نار وصفارات إنذار الشرطة.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي "نحن على دراية بوجود وضع أمني لا يزال جاريًا في بوندي. نحث الناس في محيط المنطقة على متابعة المعلومات الصادرة عن شرطة نيو ساوث ويلز".

