إصابات في إطلاق نار قرب تدمر استهدف دورية سورية - أميركية مشتركة

أفاد مصدر أمني، بحسب ما نقلته وكالة «سانا»، بتعرض قوات الأمن السورية وقوات أميركية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر، أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة في المنطقة.

وأوضح المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأميركية، فيما قُتل مطلق النار، دون توفّر معلومات إضافية حتى الآن حول دوافع الهجوم أو ظروفه.

وأشار المصدر إلى أن حركة السير على الطريق الدولي دير الزور - دمشق توقّفت مؤقتاً عقب الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.

وبحسب المصدر نفسه، تدخلت مروحيات أميركية في وقت لاحق لإجلاء المصابين من مكان الحادث إلى قاعدة التنف العسكرية.

