بوليتيكو: ترامب يتطلع لتنفيذ عمليات لمكافحة المخدرات في المكسيك وكولومبيا

وتحدث ترامب خلال المقابلة بشأن رؤيته للعالم بعد إصدار خارطة طريق استراتيجية أميركية شاملة الأسبوع الماضي سعيا إلى إعادة صياغة الدور العالمي للولايات المتحدة. ووصف "​استراتيجية الأمن القومي​" الولايات المتحدة بأنها دولة تركز على إعادة تأكيد نفسها في نصف الكرة الغربي مع تحذير أوروبا بأنها يجب أن تغير نهجها أو تواجه "المحو".

وتابع ترامب، في إشارة للقادة السياسيين الأوروبيين "إنهم ضعفاء... يريدون أن يكونوا على قدر كبير من الصواب سياسيا". وأضاف "إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون... أوروبا لا تعرف ماذا تفعل".

وبالنسبة للأميركتين، رفض ترامب مرارا استبعاد خيار إرسال قوات أميركية إلى ​فنزويلا​ في إطار جهود الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، مع التأكيد على أنه لا يرغب في مناقشة الاستراتيجية العسكرية قائلا "لا أريد أن أستبعد أو أؤكد".

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيفكر في استخدام القوة ضد أهداف في دول أخرى تنشط فيها تجارة المخدرات بشكل كبير بما في ذلك المكسيك وكولومبيا، قال "سأفعل".

وأكد ترامب مجددا أنه يعتقد أن الوقت قد حان لإجراء انتخابات في أوكرانيا مع اقتراب الحرب من عامها الرابع.

وذكرت مصادر لـ "رويترز" إن من المتوقع أن يقدم وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين ووزير الخارجية ماركو روبيو إحاطة إلى مشرعين كبار ورؤساء اللجان الاستخباراتية في الكونجرس في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء بشأن عمليات مكافحة المخدرات.