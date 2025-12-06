التحركات الأميركية والعربية في العراق: أهدافها وتأثيراتها بعد الانتخابات

وأشار جراغي في تصريح لوكالة "إیلنا"، إلى أن بعض القوى السياسية العراقية، بما في ذلك الأكراد والسنة وبعض الأحزاب الشيعية، تسعى لتبني توجهات أقل توافقاً مع نهج المقاومة. وذكر أن هذه القوى حاولت استغلال ارتفاع نسبة المشاركة الشيعية في الانتخابات—التي زادت من نحو 30% إلى 56%—لإثارة الشكوك حول نتائج الاقتراع، مشيرة إلى أن الشيعة في العراق لا يمكن أن يبقوا حلفاء دائمين لإيران.

الحملة الممنهجة وتأثيرها

لفت الخبير الإيراني إلى أن الحملة الإعلامية والسياسية سبقتها تحركات أميركية وخليجية، خصوصًا من السعودية والإمارات، وكان الهدف منها التأثير على المزاج السياسي في العراق. سرعان ما انتشرت الأخبار المضللة في الإعلام ومواقع التواصل، مما يعكس وجود خطة منظمة مدعومة من واشنطن وبعض الدول العربية.

تطورات الانتخابات وارتباك الحسابات

تحدث جراغي عن نتائج الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة المشاركة جاء على خلاف توقّعات معظم اللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين، ما أدى إلى إرباك في حساباتهم. وأشاد بتعامل القوى السياسية العراقية مع العملية الانتخابية، ومن بينها التيار الصدري والذي على الرغم من مقاطعته، منع أنصاره من الإخلال بالعملية الديمقراطية.

نجاح العملية الانتخابية أعطى العراق دورًا رياديًا في الديمقراطية بالمنطقة، رغم محاولات التشويش على نزاهتها.

العراق: الحياد ودور الوساطة

شدد جراغي على أن الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، تتبنى سياسة الحياد وتجنب الانخراط في محاور الصراع، مع السعي للعب دور الوسيط بين إيران والغرب ودول المنطقة. وأوضح أنه من غير المنطقي توقع انحياز العراق الكامل إلى السياسات الإيرانية، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى ضغوط داخلية وخارجية تؤثر سلبًا على المقاومة نفسها.

واختتم بالقول إن الحملات الإعلامية والسياسية لن تعيق المسار الجديد الذي تسير عليه الحكومة العراقية، ولن يكون لها وزن حقيقي أمام الإرادة المحلية الملحة للحفاظ على عراقٍ بعيد عن التوترات الإقليمية.

