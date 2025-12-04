بيت



“أكسيوس” يكشف تفاصيل اجتماع “الناقورة”: ترامب يخطط لإنشاء منطقة اقتصادية بين لبنان وإسرائيل تكون خالية من “حزب الله”

قال مسؤول أمريكي، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب يخطط لإنشاء منطقة اقتصادية على الحدود بين لبنان وإسرائيل تكون خالية من “حزب الله”، وفق ما نقله موقع إخباري أمريكي.