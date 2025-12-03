الكرملين يكشف كواليس لقاء بوتين مع ويتكوف وكوشنر

وانتهت المحادثات، التي استمرت نحو 5 ساعات، وتناولت خطة أمريكية معدّلة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات في أوكرانيا، بحسب ما أعلن الكرملين ليل الثلاثاء.

وقال أوشاكوف، الذي حضر المباحثات، إن الجانبين ناقشا خلال اللقاء، جوهر الاتفاق، وليس صياغته أو حلوله المحددة، مؤكدًا أنه لم يتم التوصل إلى أي حلول وسط حتى الآن.

وأشار إلى أنه لا توجد في الوقت الراهن أي خطط لعقد اجتماع بين الزعيمين الروسي بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وبيّن أوشاكوف أن الرئيس بوتين صرح بأن موسكو يمكن أن توافق على بعض الأمور ضمن الخطة الأمريكية لأوكرانيا، لكن بعض الأمور تثير انتقادات من الجانب الروسي.

ولفت إلى أنه جرى خلال اللقاء مناقشة القضية الإقليمية وموضوع الأراضي في اجتماع.

وأكد أوشاكوف أن الجانب الروسي استلم 4 وثائق إضافية، بالإضافة إلى خطة الرئيس ترامب الأصلية، المكونة من 28 نقطة للتسوية في أوكرانيا.

ونوه بأنه خلال اللقاء جرى بحث ومناقشة آفاق تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا، لافتًا إلى أن الطرفين أبديا استعدادهما لمواصلة العمل معا على مستوى المساعدين لتحقيق التسوية في أوكرانيا.

وأوضح أوشاكوف أن إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين بوتين وترامب، ستعتمد على مدى التقدم المحرز نحو التسوية.

وأضاف أن الوفد الأمريكي توجه بعد المحادثات مع الرئيس بوتين إلى مبنى سفارة الولايات المتحدة في العاصمة موسكو، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يقدم الوفد الأمريكي تقريره شخصيًا إلى الرئيس ترامب في العاصمة واشنطن.

