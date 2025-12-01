ترامب: أجریت اتصالا مع مادورو ولا أرید التعلیق على الأمر
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عما تمت مناقشته خلال هذه المكالمة التي تأتي في ظل تصعيد خطير بين البلدين.
وقال ترامب ردا على سؤال على متن طائرة الرئاسة الأميركية عما إذا كان تحدث مع مادورو "لا أريد التعليق على الأمر. الإجابة هي نعم".
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن ترامب تحدث مع مادورو في وقت سابق من هذا الشهر وبحث معه إمكانية عقد اجتماع بينهما في الولايات المتحدة.
وتدرس إدارة ترامب خيارات متعلقة في فنزويلا للتصدي لما تصفه بدور مادورو في إدخال المخدرات إلى الولايات المتحدة، لكن الرئيس الفنزويلي ينفي وجود أي علاقة له بتجارة المخدرات.