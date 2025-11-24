تصعيد الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان: محاولة لتحقيق توازن استراتيجي

كتب الخبير الإيراني في الشؤون الدولية، السيد رضا صدرالحسيني، في مقال نشرته وكالة «إيلنا»، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على جنوب لبنان تأتي عقب فشل محاولات إسرائيلية لنزع سلاح حزب الله، والتي كانت مدعومة من الولايات المتحدة. وأوضح أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الهجمات إلى ممارسة الضغط على المدنيين اللبنانيين وإحداث اضطراب في حياتهم اليومية، في محاولة لإجبار حزب الله على التنازل عن سلاحه، الذي يُعتبر في لبنان عاملاً أساسياً لحماية الأمن والمصالح الوطنية.

وأضاف صدرالحسيني أن هذه الهجمات تأتي في إطار فشل الخطط غير العسكرية لإسرائيل بعد عدم نجاحها في المجال العسكري، بما في ذلك السيطرة على مناطق واسعة في لبنان، خاصةً تلك الواقعة على ضفاف نهر الليطاني، كما ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سابقًا.

وقال الخبير إلى أن إسرائيل تحاول من خلال هذه الهجمات تحقيق نوع من التوازن في ظل الضغط الداخلي على الحكومة الإسرائيلية وفشلها في إعادة السكان إلى شمال الأراضي المحتلة. واعتبر أن الهدف من الهجمات ليس فقط المدنيين، بل أيضًا استهداف المسؤولين المحليين والمؤثرين المدنيين المرتبطين بحزب الله، مثل موظفي البلديات وأعضاء المجالس المحلية، بهدف إضعاف النفوذ الاجتماعي للحزب.

وتساءل صدرالحسيني عن سبب استمرار الهجمات الإسرائيلية دون تدخل فاعل من الأمم المتحدة أو القوى الدولية التقليدية في لبنان، مثل فرنسا وأوروبا والولايات المتحدة، مؤكدًا أن الواقع يشير إلى وجود "ضوء أخضر" ضمني من هذه الجهات لإسرائيل لتعويض إخفاقاتها الأخيرة، خصوصًا بعد أحداث 7 أكتوبر.

كما أشار إلى أن استمرار الهجمات يعكس أبعادًا سياسية أوسع مرتبطة بالحفاظ على وجود النظام السياسي الإسرائيلي، بعد سلسلة من الخسائر والإخفاقات أمام المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن. وأكد أن الدعم الغربي لهذه الإجراءات غير المباشرة يجعل من الصعب توقع أي ردع فعلي أو إجراءات حقيقية ضد العدوان الإسرائيلي.