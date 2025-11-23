حزب الله ينعى القائد الجهادي الكبير هيثم علي ‏الطبطبائي إثر عدوان إسرائيلي غادر على ‏حارة حريك

لقد التحق القائد الكبير بإخوانه الشهداء بعد انتظار طويل للقاء الله تعالى، ‌وبعد مسيرة حافلة ‌بالجهاد والصدق والإخلاص والثبات على طريق المقاومة والعمل الدؤوب في ‌مواجهة العدو ‌الإسرائيلي حتى اللحظة الأخيرة من حياته المباركة. ‌لم يعرف الكلل ولا الملل في مسيرة ‌الدفاع ‌عن أرضه وشعبه، وأفنى حياته في المقاومة منذ انطلاقتها، وكان من القادة الذين ‌وضعوا ‌المدماك الأساسي لتبقى هذه المقاومة قوية عزيزة مقتدرة تصون الوطن وتصنع ‌الانتصارات. ‌

وتابع البيان "لقد منّ الله عليه بوسام الشهادة الرفيع، وإن شهادته العظيمة ستضفي ‌أملًا وعزيمة وقوة لإخوانه ‌المجاهدين وإصرارّا على متابعة الطريق، كما كان في حياته مصدر ‌قوة وإلهام لهم. وسيحمل ‌المجاهدون دمه الطاهر كما حملوا دماء كل القادة الشهداء، ويمضون ‌قدمًا بثبات وشجاعة ‌لإسقاط كل مشاريع العدو الصهيوني وراعيته أميركا".‌

وتقدم الحزب بالعزاء والتبريك إلى مولانا صاحب العصر والزمان، وإلى إخوانه المجاهدين ‌‌والمقاومين، وإلى جمهور المقاومة الصامد والصابر، وإلى كل الأحرار في العالم بشهادة هذا القائد الجهادي الكبير ورفاقه الشهداء الذين ارتقوا معه، كما ‌‌نتوجه إلى عائلاتهم الكريمة سائلين الله تعالى أن يمن عليهم ‌‌بالصبر والسلوان، وإلى الجرحى بالشفاء العاجل".‌

endNewsMessage1