عالم ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٥ - ٠٩:٠٥:٠٢

تصعيد متواصل.. شهيد بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة “زوطر” الشرقية في جنوبي لبنان

قتل الجيش الإسرائيلي، السبت، شخصا بقصف سيارته في قضاء النبطية جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.