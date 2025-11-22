تصعيد متواصل.. شهيد بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة “زوطر” الشرقية في جنوبي لبنان
قتل الجيش الإسرائيلي، السبت، شخصا بقصف سيارته في قضاء النبطية جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية نفذت صباحا، غارة بصاروخين موجهين على سيارة على طريق عين السماحية في بلدة زوطر الشرقية بقضاء النبطية.
وأوضحت الوكالة أن هذا القصف أسفر عن استشهاد شاب يدعى كامل رضا قرنبش أثناء قيادته سيارته، دون تقديم تفاصيل أخرى.
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، وأسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.
وخلال هذه الحرب، احتلت إسرائيل 5 تلال لبنانية في الجنوب، ونص الاتفاق على أن تنسحب منها بعد مرور 60 يوما إلا أنها لم تلتزم بذلك، فيما تواصل إضافة لذلك احتلال مناطق لبنانية أخرى منذ عقود.