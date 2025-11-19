شراكة استراتيجية: البيت الأبيض يشهد توقيع اتفاقيات دفاعية واقتصادية بين واشنطن والرياض

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الزعيمين عقدا قمة ثنائية في البيت الأبيض، أسفرت عن توقيع اتفاقية الدفاع الإستراتيجي وعدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية الأخرى.

ووصفت الوكالة الاتفاقية بأنها تمثل خطوة محورية لتعزيز الشراكة الدفاعية طويلة الأمد بين السعودية والولايات المتحدة، مؤكدة التزام الطرفين المشترك بدعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. كما تؤكد الاتفاقية أن البلدين شريكان أمنيان قادران على مواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية، وتعزيز التنسيق الدفاعي طويل الأجل، ورفع مستوى القدرات والجاهزية العسكرية، إلى جانب تطوير التكامل الدفاعي بينهما.

كما شملت الاتفاقيات الموقعة شراكات استراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النووية المدنية، وتسهيل الاستثمارات السعودية، بالإضافة إلى التعاون في تأمين سلاسل الإمداد للمواد الاستراتيجية والمعادن الحيوية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والمالية، ومجالات التعليم والتدريب، ومعايير سلامة المركبات.

وعقب توقيع الاتفاقيات، حضر ولي العهد السعودي مأدبة عشاء رسمية مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض، الذي استقبله في وقت سابق استقبالاً رسمياً حافلاً شمل إطلاق 21 طلقة مدفعية وتحليق 6 طائرات حربية، فيما زارا معرض صور الرؤساء الأمريكيين السابقين في أروقة البيت الأبيض.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين الرياض وواشنطن، والتي تتجاوز التسعين عاماً من الشراكة الإستراتيجية، مع توقعات بزيادة الزخم في التعاون الثنائي على الصعيدين السياسي والاقتصادي والدفاعي.

endNewsMessage1