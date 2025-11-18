مجلس الأمن يقر مشروع القرار الأميركي بشأن غزة وحماس تنتقد

وحظي المشروع الأميركي بموافقة 13 من أعضاء المجلس وعددهم 15 عضوا، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ورحب القرار الذي يحمل رقم 2803 بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، وفق ما ذكره موقع الأمم المتحدة.

ودعا مجلس الأمن لتنفيذ الخطة بالكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار.

من جانبها، انتقدت حركة حماس القرار وقالت إنه لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، كما أنه يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله.

يأتي هذا بينما تتفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة في موسم الأمطار، حيث وصف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن الوضع بأنه كارثي، وأكد للجزيرة وجود مئات آلاف الأسر من دون خيام أو مرافق أساسية.

وفي الضفة الغربية، تتواصل الاعتداءات والاقتحامات من جانب قوات الاحتلال لعدد من المدن والبلدات الفلسطينية.

