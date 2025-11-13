ترامب وقّع مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

وأكد ترامب قبل توقيع مشروع القانون وسط تصفيق من المشرعين الجمهوريين الذين تجمعوا حوله في المكتب البيضوي "اليوم نرسل رسالة واضحة مفادها أننا لن نستسلم أبدا للابتزاز".

وصوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية بسيطة للموافقة على حزمة أقرها مجلس الشيوخ من شأنها إعادة فتح الإدارات والوكالات الفدرالية، في حين أبدى العديد من الديموقراطيين غضبهم إزاء ما يرون أنه استسلام من جانب زعماء الحزب.

وأشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون في خطاب لاذع ضد الديموقراطيين قبل التصويت "كانوا يعلمون أن ذلك سيسبب معاناة، وفعلوا ذلك على أي حال، كان الأمر برمته بلا جدوى. كان خاطئا وشريرا".

