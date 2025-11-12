ائتلاف رئيس الحكومة العراقية حقق فوزاً كبيراً في الانتخابات التشريعية

وأكد مصدران آخران مقربان من اللائحة، أنها حصدت على الأغلب "أكبر كتلة نيابية" تقارب 50 مقعداً او اكثر.

ومن المتوقع أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، النتائج الأولية في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.

وبرز السوداني كقوة سياسية رئيسية في العراق بعد وصوله إلى السلطة قبل ثلاث سنوات بدعم من تحالف الاطار التنسيقي.

وصوّت العراقيون الثلاثاء لاختيار برلمان جديد، في انتخابات شهدت نسبة إقبال كبيرة تجاوزت 55 في المئة، في مرحلة فاصلة على المستوى الداخلي والإقليمي.

