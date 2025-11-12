بيت



عالم ١٢ / ١١ / ٢٠٢٥ - ١١:٥٧:١٨

انتهاكات متواصلة للسيادة السورية.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في “القنيطرة”

جدد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عدوانه على سيادة سوريا، عبر تنفيذه توغلا جديدا في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد.