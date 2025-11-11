بعد 11 عاما من الإغلاق.. أمريكا تعيد فتح السفارة السورية بواشنطن

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم كشف هويته، إن "الولايات المتحدة ستسمح لسوريا باستئناف العمليات في سفارتها في واشنطن من أجل تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والأمن والاقتصاد".

وفي أبريل/ نيسان من عام 2014 أعلنت الولايات المتحدة إغلاق سفارة سوريا في واشنطن، وقنصلياتها الفخرية في تروي بولاية ميتشيغان وهيوستن في تكساس.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية حينها، إنه تم تعليق عمل السفارة السورية وقنصلياتها الفخرية، آخذين بعين الاعتبار الأعمال الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري.

