وزير دفاع روسيا: أمريكا قد تنشر صواريخ قادرة على الوصول إلى بلادنا من 6 لـ7 دقائق
معرف الأخبار : 1710287
قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف إن الولايات المتحدة قد تنشر أنظمة صواريخ متوسطة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ قادرة على الوصول إلى وسط روسيا في غضون ست إلى سبع دقائق.
وأكد بيلوسوف - خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي - أن الولايات المتحدة تعتزم تشغيل نظام صواريخ "دارك إيجل"، بحلول نهاية هذا العام، وهي منصة متطورة مزودة بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت ويبلغ مداها حوالي 5500 كيلومتر.
وأوضح بیلوسوف - وفق وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن الخطط الموضوعة لنشر هذا النظام في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ تعني أن وقت الوصول من ألمانيا - حيث سيتم نشر نظام الصواريخ - إلى الأهداف في وسط روسيا سيكون حوالي ست إلى سبع دقائق.