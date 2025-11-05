وزير دفاع روسيا: أمريكا قد تنشر صواريخ قادرة على الوصول إلى بلادنا من 6 لـ7 دقائق

وأكد بيلوسوف - خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي - أن الولايات المتحدة تعتزم تشغيل نظام صواريخ "دارك إيجل"، بحلول نهاية هذا العام، وهي منصة متطورة مزودة بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت ويبلغ مداها حوالي 5500 كيلومتر.

وأوضح بیلوسوف - وفق وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن الخطط الموضوعة لنشر هذا النظام في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ تعني أن وقت الوصول من ألمانيا - حيث سيتم نشر نظام الصواريخ - إلى الأهداف في وسط روسيا سيكون حوالي ست إلى سبع دقائق.

