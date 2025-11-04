رئيس وزراء العراق: لا يمكن نزع سلاح الفصائل إلا بانسحاب أمريكا

أكّد رئيس الحكومة العراقي، محمد شيّاع السوداني، في حديث لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، أنّ التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، سيغادر العراق بحلول أيلول/سبتمبر 2026، رابطاً "نزع سلاح الفصائل المسلحة" في البلاد بـ"انسحاب التحالف".

كما كشف السوداني عن سعيه لتولّي رئاسة الوزراء لولاية ثانية.

وكان مستشار رئيس الحكومة العراقية، حسين علاوي أعلن بدوره، في 17 آب/أغسطس الماضي، أنّ مهمة وجود بعثة التحالف الدولي في بغداد وقاعدة "عين الأسد" تنتهي في أيلول/سبتمبر الماضي، ثم تستكمل المرحلة الثانية من إنهاء مهام التحالف في أيلول/سبتمبر من العام المقبل.

