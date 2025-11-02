غزة.. إسرائيل تواصل عملياتها داخل “الخط الأصفر” والوضع الإنساني كارثي

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نفذ ليل السبت-الأحد عمليات نسف شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما واصل قصفه المدفعي في بلدة بيت لاهيا بمحافظة الشمال.

وتقع المنطقتان شرق “الخط الأصفر” ضمن مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق الاتفاق، إذ يغطي هذا الخط وفق تقديرات الجيش أكثر من 50 بالمئة من مساحة القطاع.

بدوره، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات القصف والنسف في مناطق سيطرته. وأضاف: “طوال ساعات الليل، والاحتلال يفجر روبوتات مفخخة وينسف مبانٍ سكنية شرق حي الشجاعية، فضلا عن عمليات القصف من الطائرات الحربية والآليات المدفعية”.

وسبق وأكد المكتب الإعلامي الحكومي استمرار عمليات النسف في المناطق التي يسيطر عليها الجيش في القطاع.

مهام إنسانية

وفي السياق، أفاد بصل بأن طواقم الدفاع المدني تواصل أعمال انتشال الجثامين من مناطق مختلفة من القطاع انسحب منها الجيش بموجب الاتفاق، أو من تحت ركام المنازل المدمرة.

وأضاف أن الطواقم تواصل أعمال نقل الجثامين من قبور عشوائية تم إنشاؤها خلال فترة الحرب إلى مقابر شرعية ورسمية. وعلى مدار عامين، اضطر الفلسطينيون إلى دفن مئات الجثامين في الساحات العامة والحدائق والشوارع والمدارس، لتعذر وصولهم إلى المقابر الشرعية، لخطورة الأوضاع أو لوقوع المقابر ضمن مناطق كان الجيش الإسرائيلي يحتلها.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيانات سابقة رصد عشرات المقابر العشوائية في محافظات القطاع المختلفة لدفن قتلى الحرب.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، نقل الفلسطينيون وطواقم الدفاع المدني جثامين عشرات القتلى من مقابر عشوائية إلى مقابر شرعية، وذلك للجثامين التي تعرفت عليها عائلاتها.

“مأساة” إنسانية

وفي حديثه، قال بصل إن “الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثية لا يقوى الفلسطيني على تحملها ولا يمكن وصفها”. وتابع: “كل شيء كارثي، فالجوع متواصل، ودخول شاحنات المساعدات لم يتغير باستثناء شاحنات بضائع محملة بأصناف من الفاكهة والمواد الغذائية غير الأساسية كالمكسرات”.

وأشار إلى أن الأصناف الغذائية غير الأساسية ملأت الأسواق، في حين يعجز الفلسطيني الذي فقد مصدر دخله خلال فترة الحرب عن شرائها. ووصف الأوضاع التي وصل إليها الفلسطينيون رغم وقف إطلاق النار بـ “المأساة”، منتقداً تغني إسرائيل بدخول شاحنات المساعدات، معتبراً أن ما يدخل لا يصل إلى 24 بالمئة مما تم الاتفاق عليه.

وفي وقت سابق الأحد، قالت حركة “حماس” في بيان إن متوسط ما يدخل القطاع من شاحنات المساعدات لا يتجاوز 136 شاحنة، “في حين تشكّل البقية شاحنات تجارية يعجز المنهكون عن شرائها”.

ويبلغ عدد شاحنات المساعدات المتفق عليه بموجب الاتفاق نحو 600 شاحنة يومياً، وفق بيانات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ويشكو الفلسطينيون من حالة غلاء في الأسواق رغم سريان الاتفاق، وندرة المواد الغذائية الأساسية، خاصة البروتينات، إلى جانب قلة المساعدات الواصلة إليهم.

وذكرت المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة لحق الإنسان في الغذاء هلال الفار نهاية أكتوبر الماضي، أن وقف إسرائيل هجماتها على غزة لا يعني نهاية معاناة الفلسطينيين من الجوع.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار عامين من الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، وأسفرت عن أكثر من 68 ألف شهيد وما يزيد عن 170 ألف جريح، وألحقت أضراراً بنحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بخسائر أولية بلغت 70 مليار دولار.

وخرقت إسرائيل الاتفاق عشرات المرات، ما أسفر عن استشهاد 226 فلسطينياً وإصابة 594 آخرين وفق معطيات وزارة الصحة في غزة.

