فنزويلا تستعين بروسيا والصين وإيران.. تحالف مضاد في وجه واشنطن

ووفقا لوثائق داخلية للحكومة الأمريكية حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست»، فإن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يسعى إلى التواصل مع روسيا والصين وإيران لتعزيز قدراته العسكرية وطلب المساعدة، مشيرة إلى أنه طلب رادارات وإصلاح طائرات وربما صواريخ.

جاءت الطلبات الموجهة إلى موسكو في شكل رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان من المقرر تسليمها خلال زيارة أحد كبار مساعديه إلى العاصمة الروسية هذا الشهر.

وبحسب الوثائق، كتب مادورو -أيضًا- رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ يطلب فيها «توسيع التعاون العسكري» بين البلدين لمواجهة «التصعيد بين الولايات المتحدة وفنزويلا».

تحالف مضاد

وفي الرسالة، طلب مادورو من الحكومة الصينية تسريع إنتاج الشركات الصينية لأنظمة الكشف عن الرادار، وربما حتى تتمكن فنزويلا من تعزيز قدراتها.

وتشير الوثائق إلى أن وزير النقل رامون سيليستينو فيلاسكيز نسّق مؤخرًا شحنة معدات عسكرية وطائرات مُسيّرة من إيران أثناء تخطيطه لزيارة البلاد، وأبلغ مسؤولًا إيرانيًا أن فنزويلا بحاجة إلى «معدات كشف سلبي» و«أجهزة تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي وعلى الأرجح طائرات مُسيّرة يصل مداها إلى 1000 كيلومتر».

وجاء في الوثائق الأمريكية: «في الرسالة، أكد مادورو على خطورة العدوان الأمريكي الملحوظ في منطقة البحر الكاريبي، ووصف العمل العسكري الأمريكي ضد فنزويلا بأنه عمل ضد الصين بسبب أيديولوجيتهما المشتركة».

ومن غير الواضح من الوثائق كيف ردت روسيا والصين وإيران.

وتظل روسيا شريان الحياة الرئيسي لمادورو. ويوم الأحد، وصلت طائرة إليوشن إيل-76 - وهي إحدى الطائرات الروسية التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات عام 2023 لمشاركتها في تجارة الأسلحة ونقل المرتزقة - إلى كاراكاس، عاصمة فنزويلا، بعد مسار دائري فوق أفريقيا لتجنب المجال الجوي الغربي، وفقًا لموقع Flightradar24. .

وفيما رفض الكرملين التعليق على الرسالة، لكن وزارة الخارجية صرحت مساء الجمعة أن موسكو تدعم فنزويلا «في الدفاع عن سيادتها الوطنية وأنها مستعدة للاستجابة بشكل مناسب لطلبات شركائنا في ظل التهديدات الناشئة».

كما صادقت موسكو مؤخرا على معاهدة استراتيجية جديدة مع كاراكاس.

وتتواصل المشاريع رفيعة المستوى بين البلدين، بما في ذلك مصنع ذخيرة كلاشينكوف الذي افتُتح في يوليو/تموز في ولاية أراغوا الفنزويلية. كما تمتلك موسكو حقوق استكشاف احتياطيات محتملة من الغاز الطبيعي والنفط غير المستغلة، والتي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

ومع ذلك، ورغم هذه الدلالات، يقول المراقبون إن إمكانيات موسكو واهتمامها بدعم مادورو قد تضاءل مقارنةً بالسنوات الماضية. بل إن المواجهة بين واشنطن وكاراكاس قد تُقدّم للروس فوائد غير متوقعة، إذ تُحوّل انتباه الولايات المتحدة عن أوروبا.

وفي ظل انشغالها في حرب أوكرانيا، وتطلعها إلى تعاون أوثق مع شركاء آخرين في أمريكا اللاتينية، قلصت موسكو تدريجيا اهتمامها بفنزويلا في السنوات الأخيرة مع وجود القليل من الدلائل على زيادة الدعم لها بسبب الأزمة الحالية.

وقال جيمس ستوري، السفير الأمريكي السابق لدى فنزويلا والشريك المؤسس لشركة غلوبال فرونتير أدفايزرز للاستشارات الجيوسياسية: «إن نقلنا أكثر من 10% من أصولنا البحرية إلى منطقة البحر الكاريبي يُعدّ بالفعل فوزًا، من بعض النواحي، لبوتين». وأضاف: «إن اهتمامنا المتجدد بكل ما يتعلق بنصف الكرة الغربي يُشتت انتباهنا بشأن أوكرانيا. وهذا أمرٌ جيد لبوتين».

وتعود العلاقات السياسية والاقتصادية بين روسيا وفنزويلا إلى عهد هوغو تشافيز، مؤسس دولتها الاشتراكية، عقب وصوله إلى السلطة عام 1999. وقد ازدهرت هذه العلاقة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وأوائل عشرينيات القرن الحادي والعشرين.

واليوم، تشمل هذه العلاقات قطاع البتروكيماويات الحيوي، وشراء الأسلحة، وعمليات الدعاية المشتركة، وصفقات العملات المشفرة الغامضة، وفقًا للمحللين.

التحدي الأكبر

وبحسب «واشنطن بوست»، فإن الحشد العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي يمثل التحدي الأكبر لمادورو، خليفة تشافيز، منذ توليه قيادة البلاد عام 2013، فقد أسفرت أكثر من اثنتي عشرة غارة جوية أمريكية على تجار مخدرات مزعومين، انطلق معظمها من السواحل الفنزويلية، عن مقتل ما لا يقل عن 61 شخصًا منذ سبتمبر/أيلول. ولم تُقدم الإدارة الأمريكية أي دليل على تورط السفن في تهريب المخدرات، ونفى مادورو ذلك.

تم إرسال حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد، أثقل وأحدث حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، إلى المنطقة.

هل تتدخل روسيا؟

لكن الرسائل الرسمية الصادرة عن موسكو بشأن تصرفات ترامب ضد فنزويلا كانت أقرب إلى الرسمية، ففي أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي، عن «قلقه البالغ إزاء التصعيد المتزايد لأنشطة واشنطن في البحر الكاريبي».

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الأربعاء إن موسكو «تحترم سيادة فنزويلا» وتعتقد أن القضية يجب حلها وفقا «للقانون الدولي» - وهي نقطة نقاش يستخدمها الكرملين في كثير من الأحيان لتجنب القضايا الجيوسياسية الحساسة.

لكن روسيا الآن أكثر انشغالًا بالشؤون الداخلية، إذ تخوض حربًا وتواجه عقوبات غربية خاصة بها. ويقول محللون عسكريون إن موسكو نقلت بعضًا من أهم مراكز التنصت في أمريكا اللاتينية من فنزويلا إلى نيكاراغوا، حيث عزز الرئيس الموالي لروسيا، دانيال أورتيغا، قبضته على السلطة.

قال دوغلاس فرح، رئيس شركة آي بي آي كونسلتانتس للاستشارات الأمنية الوطنية: «الحقيقة هي أن روسيا التزمت الصمت نسبيًا بشأن فنزويلا. ولم تُنفق سوى القليل من رأس مالها السياسي للدفاع عن مادورو». لكن الرئيس الفنزويلي يعمل حاليا على تعزيز دفاعاته ويحتاج إلى موسكو.

نداء إلى روسيا

في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، سافر فيلاسكيز، وزير النقل، إلى موسكو للقاء نظيره الروسي، وفقًا لوزارة النقل الروسية. ووفقًا لوثائق حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، كان من المقرر أيضًا أن يسلم رسالة من مادورو إلى بوتين.

في الرسالة، طلب مادورو من الروس المساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية لبلاده، بما في ذلك ترميم عدة طائرات روسية من طراز سوخوي سو-30 إم كيه 2 كانت فنزويلا قد اشترتها سابقًا. كما طلب مادورو المساعدة في إصلاح ثمانية محركات وخمسة رادارات في روسيا، والحصول على 14 مجموعة مما يُعتقد أنها صواريخ روسية، بالإضافة إلى «دعم لوجستي» غير محدد، وفقًا للوثائق.

وأكد مادورو أن مقاتلات سوخوي الروسية الصنع «تمثل الرادع الأهم الذي تمتلكه الحكومة الوطنية الفنزويلية عندما واجهت تهديد الحرب»، بحسب السجلات الأمريكية.

وطلب مادورو من روسيا «خطة تمويل متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات» عبر شركة روستيك، وهي تكتل دفاعي روسي حكومي. ولم تُحدد الوثائق مبلغ التمويل.

وتشير الوثائق أيضًا إلى أنه كان من المقرر أن يلتقي فيلاسكيز بالنائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، ويسلمه رسالة ثانية. ولا توضح الوثائق ما إذا كانت الحكومة الروسية قد استجابت لمبادرة مادورو، أو كيف استجابت، أو ما إذا كانت الزيارة قد تمت.

ويقول محللون ومسؤولون مطلعون على شؤون الجيش الفنزويلي إن الكثير مما تم شراؤه غير صالح للعمل أو قديم الطراز. وصرح مسؤول عسكري فنزويلي سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، بأنه بحلول عام 2018، كان لدى فنزويلا أقل من خمس طائرات سوخوي روسية الصنع عاملة.

وقال تشافيز إنه اشترى أيضًا مروحيات روسية وزوّدها بصواريخ. لكن العديد منها قديم ولا يُشكّل أي تهديد حقيقي للجيش الأمريكي.

لكن مادورو زعم هذا الشهر أن فنزويلا نشرت 5000 صاروخ أرض-جو محمول من طراز "إيغلا-إس" روسي الصنع في جميع أنحاء البلاد.

