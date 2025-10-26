"خطوة تاريخية".. حزب العمال الكردستاني يعلن سحب قواته من تركيا

وقال في بيان إن سحب القوات من تركيا "خطوة تاريخية نحو المرحلة الثانية من نداء السلام والمجتمع الديمقراطي".

وأضاف البيان أن الحروب والصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، شكلت تهديدًا جديًا لمستقبل الكرد وتركيا، ما دفع إلى البدء بمسار جديد بدأت من تصريحات رئيس الجمهورية التركية، ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، والقائد عبد الله أوجلان. تحت عنوان السلام والمجتمع الديمقراطي".

وأشار إلى أنه وخلال الأشهر الثمانية الماضية، وكطرف كردي، "اتخذنا خطوات كبيرة وتاريخية على أساس نداء السلام والمجتمع الديمقراطي. ومن أجل خلق أرضية هادئة ومناسبة للحوار، أعلنا وقف إطلاق النار في الأول من آذار/مارس مباشرة بعد النداء".

