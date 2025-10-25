ترامب خلال محادثات على متن طائرته الرئاسية مع أمير قطر بالدوحة: لدينا شرق أوسط آمن الآن

وقال "إننا نعرب عن شكرنا لقطر ولدينا شرق أوسط آمن الآن ونريد أن يبقى كذلك".

في وقت سابق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أميركي، قوله إن ترامب سيلتقي أمير قطر على متن الطائرة الرئاسية، لمناقشة ​وقف إطلاق النار​ في قطاع غزة، وذلك خلال توقّف في قطر أثناء توجه ترامب إلى ماليزيا، المحطّة الأولى في جولته الآسيوية.

ولعبت قطر دورا رئيسيا في جهود الوساطة التي أدت إلى وقف لإطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، استنادا إلى خطة طرحها ترامب.

