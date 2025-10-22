إسرائیل تعزز ضغطها على غزة عبر معبر رفح.. خبير إيراني يحذر من خرق الهدنة

أكد مجيد صفاتاج، المحلل في الشؤون الفلسطينية، في حديثه مع وكالة "إيلنا" أن معبر رفح يعد من أبرز المعابر في قطاع غزة، حيث يربط القطاع مباشرة بمصر، ويمكّن من مرور المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية الأخرى، مما يجعله شريان حياة حيوي لسكان غزة وله أهمية استراتيجية لإسرائيل أيضًا.

وأشار صفاتاج إلى أن إسرائيل، على مدى 76 عامًا من وجودها، لم تلتزم دائمًا بتعهداتها، ودائمًا ما حاولت وضع أطراف النزاع في وضع ضعيف، سواء في لبنان أو في النزاعات السابقة، بما في ذلك التأثير الاقتصادي والجغرافي. وأضاف أن إسرائيل تستخدم أي ذريعة، سواء بخصوص الأسرى الأحياء أو القتلى، من أجل عرقلة الاتفاقيات وفرض مزيد من الضغط على غزة.

وأوضح الخبیٰ صفاتاج أن إسرائيل تدرك أن إقامة هدنة طويلة الأمد ستتيح لحركة حماس والفصائل المقاومة الأخرى تعزيز قدراتها، فضلاً عن إعادة إعمار القطاع، وهو ما يعتبره الاحتلال غير مقبول. ولفت إلى أن خروقات وقف النار قد تحدث عشرات المرات يوميًا، مما ينعكس سلبًا على العلاقات الدولية، ويضع مصداقية الأطراف الضامنة، مثل الولايات المتحدة، تحت التساؤل.

كما أشار صفاتاج إلى أن إسرائيل تعطي أولوية كبيرة لقضية الأسرى، وتسعى لتحقيق أهدافها مهما كانت التكاليف على الصعيد الدولي. واعتبر أن نجاح تل أبيب في هذا الملف قد يؤثر لاحقًا على وتيرة إعادة الإعمار في غزة وقدرة المقاومة على الصمود.

واختتم صفاتاج حديثه بالإشارة إلى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترشحه للانتخابات المقبلة عام 2026، مشيرًا إلى أن شخصيته القوية وأسلوبه في إدارة الاتفاقيات الدولية يمثلان مصدر قلق للعديد من المسؤولين الخارجيين، رغم الدعم الأمريكي الكبير له. وأكد أن مستقبل نتنياهو ووقف النار في غزة وإعادة الإعمار يبقى تحت المراقبة الدقيقة من قبل المتابعين.

endNewsMessage1