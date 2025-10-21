سي إن إن: آمال ترامب في عقد قمة مع بوتين قد تتبدّد

وأوضحت المصادر أن اجتماعًا كان مقررًا هذا الأسبوع بين كبار مساعدي الرئيسين للشؤون الخارجية قد تم تأجيله، على الأقل في الوقت الحالي.

وكان ترامب صرّح يوم الخميس، عقب مكالمة هاتفية مع

، بأنهما "اتفقا على عقد اجتماع لمستشاريهما رفيعي المستوى الأسبوع المقبل".

وكتب على موقع تروث سوشيال أن "الاجتماعات الأولية للولايات المتحدة سيقودها وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين الذين سيتم اختيارهم".

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" بأن الاجتماع المرتقب بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف أُجّل مؤقتًا.

ولم يتضح على الفور سبب التأجيل، رغم أن أحد المصادر ذكر أن توقعات روبيو ولافروف بشأن إمكانية إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية كانت متباينة.

