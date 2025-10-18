حلم "توماهوك" تبخر.. ترامب يطالب زيلينسكي بوقف الحرب دون صواريخ واشنطن

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال"، إن اجتماعه مع زيلينسكي كان "مثيراً للاهتمام وودياً للغاية، لكنني قلت له، كما اقترحت على الرئيس بوتين، أن الوقت حان لوقف القتل، وإبرام اتفاق!"، معتبراً أن على الطرفين المتحاربين "التوقف".

وأضاف ترامب: "فليعلن كلاهما النصر، وليحكم التاريخ. كفى إطلاق نار، كفى قتلاً".

وفي تصريحات للصحفيين، في طريقه إلى منزله في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، قال ترامب: "توقفوا عند خط المواجهة، وعلى الجانبين العودة إلى ديارهما وعائلاتهما.. أوقفوا القتل".

وأضاف: "هذا ما يجب أن يكون. توقفوا الآن عند خط المواجهة. قلتُ ذلك للرئيس زيلينسكي. قلته للرئيس بوتين".

في المقابل، أقر الرئيس الأوكراني برفض واشنطن طلبه حالياً الحصول على صواريخ "توماهوك" الأمريكية.

وقال خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض، الجمعة، والذي استمر أكثر من ساعتين: "أعتقد أن روسيا تخشى صواريخ توماهوك، تخشاها حقاً، لأنها سلاح قوي".

وردّ على سؤال حول ما إذا كان يأمل في الحصول على هذا السلاح، قائلاً: "أنا واقعي".

ووجد زيلينسكي أن الرئيس ترامب "أكثر حرصاً" على التوسط في اتفاق سلام من تحديث ترسانة‭ ‬أوكرانيا.

وكان ترامب أعرب عن تحفظه بشأن احتمال تسليم أوكرانيا هذه الصواريخ التي يبلغ مداها 1600 كيلومترًا، وتعارضها موسكو بشدة.

ولم يستبعد ترامب تقديم صواريخ "توماهوك" بعيدة المدى التي يطلبها زيلينسكي، لكنه بدا متردداً تجاه هذا الاحتمال بالنظر إلى اجتماعه المقرر مع بوتين، في المجر، خلال الأسابيع المقبلة.

وقال لصحفيين جالساً أمام زيلينسكي إلى طاولة كبيرة: "نأمل بألا يحتاجوا إليها. نأمل بأن يكونوا قادرين على الخروج من الحرب بدون مجرد التفكير بصواريخ التوماهوك".

وتسمح هذه الصواريخ لأوكرانيا بضرب العمق الروسي، واقترح زيلينسكي تبادلها بـ"آلاف" المسيّرات الأوكرانية.

ولم يقتنع الرئيس الأمريكي بهذا الطرح، كما لم تقنعه "خرائط" لأهداف روسية محتملة عرضها عليه زيلينسكي، بحسب مصدر أوكراني.

إلى ذلك اعتبر زيلينسكي أن الرئيس الروسي "ليس جاهزاً" للسلام، بينما أكد ترامب عكس ذلك.

وقال الرئيس الأمريكي، الذي أجرى محادثة مطولة مع نظيره الروسي، الخميس: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد إنهاء الحرب" في أوكرانيا.

واتفق الرئيسان الروسي والأمريكي على الاجتماع قريبا في العاصمة المجرية بودابست.

ويوم الخميس، أكد ترامب "إحراز تقدّم كبير" خلال المحادثة الهاتفية مع بوتين التي أعلنت موسكو، من جهتها، أنّها كانت "صريحة جدا وقائمة على الثقة".

كما أكد ترامب، الجمعة، رداً على سؤال لمراسلة "فرانس برس"، أنه يدرك أن الرئيس الروسي ربما يحاول كسب الوقت في نزاع أوكرانيا من خلال عقد هذه القمة.

وقال: "هذا ممكن. نعم، بعض الوقت. لكنني أعتقد أنني بارع في هذا النوع من الأمور. أعتقد أنه يريد إبرام اتفاق".

وعقب لقائه بترامب، أجرى زيلينسكي محادثة هاتفية مع حلفائه الأوروبيين، بحسب مصدر في الوفد الأوكراني.

ومع اقتراب فصل الشتاء، تُكثّف روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا. وأعلنت، الجمعة، السيطرة على 3 قرى أوكرانية في منطقتي خاركيف ودنيبروبيتروفسك.

ويثير تجدد تقارب الرئيسين الأمريكي والروسي قلق كييف، لا سيما أن ترامب قدّم تقييما إيجابياً جداً لاتصاله مع بوتين، الخميس، أمام زيلينسكي.

وأفاد بأنه ناقش مع بوتين وقف إطلاق النار في غزة الذي أدى فيه دور الوسيط.

وقال الرئيس الأمريكي "يرى فلاديمير بوتين أنه أمر رائع"، معتبراً أنه كان "سخياً جداً"، موجهاً كلمات لطيفة لزيلينسكي قائلاً: "إنه لشرف لي أن أكون مع قائد قوي جداً، رجل مرّ بالكثير، ورجل أعرفه جيداً".

وانتهت قمّة ترامب وبوتين الأخيرة في 15 أغسطس/ آب في ألاسكا من دون تحقيق تقدم ملموس لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ولم ينفذ ترامب تهديداته بفرض عقوبات قاسية على روسيا.

ومنذ عودته إلى السلطة في يناير/ كانون الثاني، كسر ترامب العزلة التي فرضتها القوى الغربية على بوتين منذ بداية حربه على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

endNewsMessage1