حماس تعزز انتشار قواتها في غزة وسط تهديدات ترامب بنزع السلاح

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر استلم رفات أربعة رهائن إضافيين في غزة، بعد تسليم حماس جثث أربعة رهائن وإطلاق سراح 20 رهينة أحياء. ونشرت قناة الأقصى التابعة لحماس فيديو يظهر إعدام ثمانية رجال مقيّدي الأيدي في المدينة، وُصفوا بأنهم "عملاء وخارجون عن القانون"، وذلك عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي شمال القطاع، استأنفت قوات الشرطة التابعة لحكومة حماس دورياتها في الشوارع، بينما تولى مقاتلو كتائب عز الدين القسّام تنظيم الحشود وضبط النظام أثناء وصول حافلات المعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل.

وشهد حي الشجاعية شرق غزة اشتباكات عنيفة بين قوات حماس وعشائر محلية يُشتبه في تعاونها مع الاحتلال، ما أدى إلى اعتقالات واسعة، حيث أكد مصدر أمني فلسطيني أن قوة "رادع" التابعة لحماس تواصل عملياتها لضمان الأمن والاستقرار، مشدداً على عدم السماح بوجود "خارجين عن القانون" أو "مهددين لأمن المواطنين".

وفي المقابل، تصر إسرائيل على ضرورة نزع سلاح حماس وتسليم جثامين الرهائن، وفقاً لخطة ترامب التي تتضمن إقصاء الحركة عن إدارة القطاع، مع تقديم عفو لمن يسلم سلاحه.

وعبر العديد من الفلسطينيين عن ارتياحهم لعودة الأمن، مؤكدين أن انتشار الشرطة أسهم في تنظيم حركة المرور وتنظيف الأسواق، مما حدّ من نشاط "البلطجية واللصوص".

في غضون ذلك، تواصل العائلات الإسرائيلية الضغط لاستعادة رفات 24 رهينة ما زالوا في غزة، بعد تسليم 20 رهينة أحياء وأربعة جثث، فيما يطالب القادة الإسرائيليون حماس بالالتزام الكامل بالاتفاق.

وكان ترامب قد شارك في توقيع إعلان بمنتجع شرم الشيخ المصري لتثبيت وقف إطلاق النار، حيث وصف هذا الحدث بأنه "فجر تاريخي لشرق أوسط جديد". وفي طريق عودته إلى واشنطن، تجنب الإجابة عن سؤال حول حل الدولتين، مكتفياً بالقول: "سنرى"، مشيراً إلى أن قراراته ستكون بالتنسيق مع الدول الأخرى.

