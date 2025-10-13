الاحتلال یفرج عن 83 أسیرا فلسطینیا من سجن “عوفر”

وقال شهود عيان إن الحافلات التي تقل المفرج عنهم غادرت باحة السجن وسط إجراءات أمنية مشددة، تمهيدا لنقل بعضهم إلى قطاع غزة في حين من المتوقع أن يبعد عدد منهم لاحقا إلى خارج الأراضي الفلسطينية، وفقا لترتيبات الاتفاق الذي أعلن عنه مؤخرا.

وكان مكتب إعلام الأسرى قال في بيان صحافي اليوم، إن جميع الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم اليوم صعدوا على متن حافلات داخل سجون إسرائيلية.

وأضاف المكتب: “الآن تتحرك الحافلات التي تنقل الأسرى المحررين من سجون الاحتلال”، مشيرا إلى أن “الحافلات تحركت من سجن عوفر باتجاه بيتونيا برام الله، ومن سجن النقب باتجاه قطاع غزة”.

ويأتي الإفراج بعد ساعات من إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمها 20 محتجزا إسرائيليا من قطاع غزة على دفعتين، في خطوة وصفتها بأنها “جزء من عملية إنسانية تنفذ وفق التفاهمات المبرمة بين الأطراف المعنية”.

وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها تجهز المعتقلين المقرر الإفراج عنهم وتجمعهم في سجنَيْن، بما في ذلك سجن عوفر، في إطار الاتفاق.

